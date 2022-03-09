Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций для причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет официальный Twitter главы Еврокомиссии.

Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Также ограничения наложат и на союзника РФ – Беларусь.