Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций для причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет официальный Twitter главы Еврокомиссии.
Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Также ограничения наложат и на союзника РФ – Беларусь.
"Продолжаем усиливать сетку санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек, в частности, олигархов и членов Совета федерации, банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в Россию и добавление криптоактивов", – написала фон дер Ляйен.