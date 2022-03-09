Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине

Еврокомиссия расширила санкции против РФ за агрессию в Украине
Фото: flickr.com

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций для причастных к российской агрессии против Украины лиц и компаний, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет официальный Twitter главы Еврокомиссии.

Санкционный список ЕС будет расширен до 160 фамилий. Также ограничения наложат и на союзника РФ – Беларусь.

"Продолжаем усиливать сетку санкций в ответ на военную агрессию России против Украины. Санкции против 160 человек, в частности, олигархов и членов Совета федерации, банковского сектора Беларуси, экспорта морской навигационной техники в Россию и добавление криптоактивов", – написала фон дер Ляйен.
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