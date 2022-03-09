Glovo возобновляет работу в Украине: будет доставлять товары первой необходимости

Компания Glovo объявила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине. В частности, компания будет предоставлять услуги по доставке товаров первой необходимости, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Glovo начнет работать в двадцати городах страны, включая Киев.