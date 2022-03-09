Враг снимает ролики с разбитой техникой РФ и выдает ее за технику ВСУ – Арестович

Деморализованные потерями и тем, что их вторжение в Украину увязло, российские оккупанты налегают на информационную войну и снимают пропагандистские ролики со своей разбитой военной техникой, в которых подают ее под таким ракурсом, словно это уничтоженная техника ВСУ, сообщает Лига.net.

О таких методах ведения психологической войны рассказал на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Конечно, ВСУ и силы обороны несут потери, – мы отдаем дать уважения нашим Героям, но эти потери намного, намного меньше, чем у врага", – отметил спикер ОП .

Арестович также сообщил, что активных боевых действий агрессор минувшей ночью не проводил – россияне использовали это время для перегруппировки, накопления сил и усилий для продвижения по обозначенным ранее главным направлениям – Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев.

"Но это все им не удается. Наши войска наносят мощные ракетные, артиллерийские и авиационные удары по противнику, не давая ему возможности продвинуться. Ситуацию контролирует военно-политическое руководство страны и командование Вооруженных сил и других сил обороны", – заявил он .

Арестович утверждает, что в результате огромных потерь оккупанты психологически находятся "по большей части в беспомощном состоянии".