ОПУ: Путину нужно принять, что не будет так, как он хотел

Президент страны-оккупанта Владимир Путин принял решение по полномасштабному вторжению в Украину на основании ложной аналитики, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил член делегации Украины в переговорах со страной-агрессором, советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Подоляк напомнил, что в течение всей войны Кремль так и не выходил на связь с президентом Зеленским.

"Мне кажется, что Путин все еще неправильно воспринимает происходящее. Его ввели в заблуждение, давая неадекватную аналитику по Украине.

Он должен перейти из категории людей, которые не верят в то, что все было неправильно, в категорию человека, который должен найти решение, которое будет не совсем таким, с которым он входил в эту войну.

Ему нужно принять, что не будет так, как он хотел, и я думаю, что нужно подождать еще день-два-три".

"Путину нужно еще время понять, что все, чем его кормили в течение многих лет, не соответствует действительности.

Что все его окружение достаточно лживо. Как только он это поймет – мы выйдем на переговоры президентов двух стран".

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным, начавшим войну против Украины.

Кремль постоянно блокирует переговоры с президентом Украины.