ГУР: оккупанты захватили судно возле Змеиного и ведут его в Крым

Российские оккупанты захватили в районе острова Змеиный украинское гражданское спасательное судно "Сапфир" и транспортируют его в порт временно оккупированного Севастополя. Об этом заявил капитан судна, которому дали возможность связаться с Администрацией морских портов Украины. Главное управление разведки выложило аудиопереговоры с противником, сообщает Лига.net.

Капитан судна рассказал, что на борту находятся "зеленые человечки" (российские оккупанты. – Ред.): они держат экипаж "под дулами". На борт "Сапфира" перешел капитан врага и взял на себя функции командования.

Одесский координационно-спасательный центр обратился к российским военным кораблям с позывными "Бугель-490", "Касс", "Аргумент", "Картошка", "Гусар" и "Витал":

"Вами незаконно захвачено и удерживается украинское спасательное судно, находившееся в территориальных водах Украины. Ваши действия незаконны. Это проявление слабости и классифицируется как пиратский захват".

"Вы нарушили все нормы международного морского права и ведения боевых действий на море. Требуем немедленно освободить спасательное судно "Сапфир" и не препятствовать его следованию в порт Одесса. Захват гражданского судна в очередной раз подтверждает, что у российских военных нет чести. Развязав войну, вы прикрываетесь гражданскими. Это очередная позорная страница вашего военно-морского флота. Вам не смыть этот позор никогда" , – добавили в центре.

Захваченное судно – на балансе морской поисково-спасательной службы, предназначено для патрулирования в открытом море, спасения терпящих бедствие судов, выполнения морских буксировок судов и плавсредств, пожаротушения, выполнения подводно-технических работ на глубинах до 50 м, спасения людей и оказания медпомощи пострадавшим.

На момент захвата судно выполняло гуманитарную миссию по спасению людей.