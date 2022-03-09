МВД: пленных россиян соберут в одном месте

Взятые в Украине в плен российские военные будут собраны в одном месте. Вопрос о привлечении их к восстановлению разрушенных во время войны населенных пунктов будет решаться позже, сообщает Корреспондент.

Об этом в среду, 9 марта, сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в ходе национального марафона телеканалов.

"Сейчас у нас ключевая задача – собрать их в одном месте, потому что они сейчас находятся в очень многих местах", – сказал Денисенко .

Он подчеркнул, что после этого будет принято решение, как привлекать пленных к работе по восстановлению инфраструктуры.

Денисенко также подчеркнул, что в Украине "в течение двух недель фактически нет преступлений, кроме мародерства".

Отметим, что в Украине насчитывается около 2 тысяч пленных россиян и их число растет.