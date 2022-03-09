Подоляк: Покушений на Зеленского было уже больше десятка
Президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь. Об этом рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, сообщает Украинская правда.
"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее.
У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть, мы понимаем все планы и наши контрразведки по ним отрабатывают", - сказал он.
По его словам, эти риски никуда не исчезли.
"С точки зрения безопасности я не могу говорить о некоторых вещах. Эти риски никуда не исчезли. Западные разведки правильно говорят, что главная цель для Путина – это был господин Зеленский с точки зрения атаки правительственного квартала и попытки убить ключевого менеджера страны", - отметил Подоляк.