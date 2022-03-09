Синегубов: эвакуация из Изюма пока невозможна, идут обстрелы

Эвакуационные автобусы для города Изюма готовы, но обстрелы продолжаются. Об этом написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на своем официальном Телеграм-канале﻿.

"Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны, продолжаются обстрелы", – пишет глава ОГА.

Он отметил, что сейчас происходят переговоры при посредничестве "Красного Креста".