Синегубов: эвакуация из Изюма пока невозможна, идут обстрелы
Эвакуационные автобусы для города Изюма готовы, но обстрелы продолжаются. Об этом написал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов на своем официальном Телеграм-канале.
"Автобусы на въезде в Изюм до сих пор ждут. Сейчас мы не можем эвакуировать население из-за взрывов, которые раздаются в окрестностях. Несмотря на обязательства российской стороны, продолжаются обстрелы", – пишет глава ОГА.
Он отметил, что сейчас происходят переговоры при посредничестве "Красного Креста".
"Надеемся сегодня эвакуировать население и ввезти гуманитарный груз, который собрали в Харькове", – сказал Синегубов.