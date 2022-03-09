Кулеба: ЧАЭС обесточена, через 48 часов возникнет угроза утечки радиации

Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) в настоящее время обесточена, через двое суток отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно скорее возобновить электроснабжение", - написал Кулеба в Twitter .

По его словам, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и его объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

"Варварская война РФ грозит всей Европе. Путин должен остановить ее немедленно!", - подчеркнул Кулеба .

Как сообщалось, военные РФ захватили территорию зоны отчуждения ЧАЭС и саму электростанцию. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) констатировало прекращение дистанционной передачи данных с установленных на Чернобыльской АЭС систем контроля над соблюдением гарантий.