Денисова: с начала войны в Украине погиб 61 ребенок, 100 получили ранения

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 61 ребенок, 100 получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По состоянию на 13 часов 9 марта с начала вторжения Российской Федерации в Украине 61 ребенок погиб, 100 — получили ранения. Неизвестной на сегодняшний день остается судьба 55 детей из дома ребенка в Ворзеле на Киевщине" , — написала она в Facebook.

"В Мариуполе впервые за десятки лет, и впервые, вероятно, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умерла 6-летняя девочка. Спасатели достали ее из-под завалов дома" , — добавила Денисова.

В Малине Житомирской области по ул. Вокзальной в результате авиаудара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов. Погибли 5 человек, из них 2 детей 2021 года.