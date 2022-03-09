Столтенберг предостерег Россию от атак на линии поставок из стран НАТО в Украину

Нападение России на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН. Россия является агрессором, а Украина защищается. Если произойдет какое-либо нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к срабатыванию статьи 5 (положение о самообороне в учредительном договоре НАТО: нападение на одного члена НАТО является нападением на все 30 стран-членов, — ред.)" , — сказал он.

"Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО" , — подчеркнул генсек Альянса.

Он добавил, что есть четкая разница между линиями поставок внутри Украины и за ее пределами.

"В Украине идет война, и, конечно, линии поставки внутри Украины могут быть атакованы" , — заметил он.

Генсек подчеркнул, что нападение на территорию НАТО, войска НАТО было бы нападением на Альянс.

Столтенберг также отметил, что послание НАТО России состоит в том, что "они должны покончить с войной, что мы будем продолжать поддерживать Украину и что мы продолжаем внедрять беспрецедентные санкции".