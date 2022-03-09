Зеленский наградил украинских бойцов медалями и орденами
Президент Владимир Зеленский отметил рядом государственных наград украинских военных, которые защищают Украину от оккупационных войск Российской Федерации. Соответствующий указ обнародован на сайте Офиса президента, сообщает Слово и дело.
"Указ президента Украины «О награждении государственными наградами Украины» за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", – говорится в тексте.
В частности, Зеленский наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени:
- Баранюка Владимира Анатольевича – полковника
- Бондаренко Александра Валерьевича – подполковника
- Гараза Ивана Викторовича – полковника
- Козия Ростислава Владимировича – майора
- Колесниченко Юрия Ивановича – полковника
- Соловка Алексея Леонидовича – майора
- Федькива Романа Васильевича – подполковника.
Также президент наградил орденами "За мужество", княгини Ольги III степени и княгини Ольги II степени еще ряд военных, а также отметил их медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отчизны".