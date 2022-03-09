Военнопленные обещали по возвращению в РФ мятежи против Путина

Военнопленные РФ, захваченные после вторжения в Украину, обратились к Владимиру Путину, заявили, что пойдут против него, когда вернутся.﻿ Ссылаясь на пресс-конференцию военнопленных 9 марта, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Один из пленных, Владимир Рассказов, обратился к главнокомандующему, то есть Путину, чтобы он перестал воздействовать на Украину своим террористическим актом.

"Когда мы вернемся, мы встанем против него" , - заявил он.

"Когда я приеду домой, пойду против своей власти, против Путина... То что он сделал с украинским народом" , - сказал другой пленный, Александр Яковчук.

Также один из пленных обратился к остальным военным, гражданам РФ с призывом бросать оружие, покидать дислокации, потому что здесь мирное население, которое не хочет войны.

К слову, что многие из этих военнопленных - бойцы 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады Вооруженных сил России. Бригада принимала участие в захвате Крыма в 2014 году и оккупации отдельных районов Луганской области, а также в преступной операции в Сирии.