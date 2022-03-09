Кулеба о Мариуполе: РФ держит в заложниках 400 тысяч человек

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество помочь Украине с решением ситуации в Мариуполе, где возникла гуманитарная катастрофа. По словам дипломата, Россия держит в заложниках 400 тысяч мирных жителей, сообщает РБК-Украина.

Кулеба отметил, что Россия блокирует создание зеленых коридоров в Мариуполь и постоянно обстреливает город. Под угрозой находятся 3 тысячи новорожденных малышей.

"Почти 3 тысячи новорожденных скоро не будут иметь лекарств и еды. Мир должен действовать немедленно! Русские варвары должны прекратить войну против гражданских и детей" , - добавил министр.

Напомним, сегодня должен был заработать гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Однако оккупанты не прекратили огонь и обстреливали город.