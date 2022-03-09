Эвакуация: что нужно знать

Эвакуацию организовывает ОВА, а объявление об этом происходит всеми имеющимися средствами оповещения, сообщили в ОП.

Кто организовывает эвакуацию?

Эвакуация организовывается областными военно-гражданскими администрациями и проводится специалистами Общества Красного Креста Украины, полицией, ГСЧС и местными властями.

ВСУ сообщают о безопасном маршруте эвакуации и обеспечивают режим прекращения огня, если это возможно.

Как происходит эвакуация?

В период эвакуации объявляется режим прекращения огня по всей линии движения транспорта.

В локации, о которой сообщается заранее, формируется эвакуационная колонна из автобусов, где размещаются жители города.

К эвакуационной колонне могут подключиться и частные транспортные средства, которые должны двигаться четко по маршруту колонны.

В пункте назначения эвакуированные люди получат помощь, жилье и питание.

Как узнать о начале эвакуации?

Информация о начале эвакуации распространяется с помощью всех средств оповещения: радио, телевидения, мобильной связи, социальных сетей, мессенджеров, а также используют подвижные группы с громкоговорителями.

В этой информации указывается на начало эвакуации, пункты сбора, маршруты движения, а также контакты штабов эвакуации.

Как узнать начало эвакуации в районах, где отсутствует связь?

При отсутствии мобильной связи людям в зонах эвакуации следует следить за официальной информацией по радио, в СМИ или слушать объявления передвижных громкоговорителей.

Если вы находитесь в укрытии – слушайте сигнал "Внимание всем" (сирена), а после - получайте информацию из всех имеющихся источников официальной информации.

Если вам эти варианты доступа к информации не подходят, или вы не можете передвигаться самостоятельно или находитесь в заваленном бомбоубежище, попробуйте позвонить на горячую линию Теробороны ВСУ 0800 507 028 или по номеру 101 или 102 и сообщить о своем местонахождении.

Местные власти добавят ваш адрес в список тех, по которым нужна помощь с эвакуацией.