Литва увеличит оборонный бюджет почти на 300 млн долларов

Правительство Литвы утвердило предложение Министерства финансов об увеличении национальных расходов на оборону в 2022 году на 297 млн ​​долларов, сообщает Европейская правда.

Если Сейм поддержит предложение Кабинета министров о пересмотре бюджета, общий объем расходов на оборону достигнет 2,52% ВВП страны.

Премьер-министр Ингрида Шимоните выразила надежду, что парламент одобрит предложение уже в четверг и деньги быстро поступят в распоряжение оборонного ведомства.

Министр финансов Гинтаре Скайсте отметила, что, учитывая ухудшение ситуации в регионе, Литве нужно сосредоточиться на повышении обороноспособности.

"Происходящее в Украине - это брутальная агрессия против всего международного сообщества. С Путиным невозможны компромиссы, мы вместе с трансатлантическими партнерами должны усиливать оборонные мощности в регионе", - сказала министр .

Литва планирует закупать дополнительное вооружение, боеприпасы и средства кибербезопасности.

В начале недели сообщалось, что партии достигли согласия о том, чтобы в следующем году направить на оборонный сектор 3% ВВП.