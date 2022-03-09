Quacquarelli Symonds прекращает сотрудничество с вузами РФ и Беларуси

Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования Quacquarelli Symonds, которое составляет один из самых популярных рейтингов университетов мира QS World University Rankings решил прекратить сотрудничество с российскими и белорусскими учреждениями высшего образования в связи с развязанной против Украины войной, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы возмущены войной, которую Россия ведет против украинского народа. Мы верим в силу международного образования для содействия взаимопониманию и сотрудничеству, но сейчас мы видим, как университетские городки испытали разрушения, а наши партнеры, коллеги и друзья были перемещены и пострадали от гуманитарной катастрофы" , – говорится в официальном сообщении основателя и СЕО компании, на которое ссылается Министерство образования и науки.

В сообщении отмечается, что в ответ на действия РФ организация предпринимает ряд мер.

В частности, она поддерживает с помощью консультационных услуг и программ мобильности, в том числе, через портал QS TopUniversities, украинских и иностранных студентов и абитуриентов, пострадавших в ходе войны.

Также с помощью различных платформ (во время саммитов, через вебсайт и публикации) организует дискуссии среди международного образовательного сообщества по поводу вызванного войной кризиса и поиска возможностей поддержать пострадавших людей, а также прекращает сотрудничать с новыми клиентами в РФ и приостанавливает активное взаимодействие с российскими клиентами, сотрудничество с которыми велось раньше.

Кроме того, принято решение не включать российские и белорусские вузы в новые рейтинги университетов и прекратить рекламировать российские вузы или РФ как место для обучения.