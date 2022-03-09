Образовательный омбудсмен высказался против отмены ВНО в этом году

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев не поддерживает отмену внешнего независимого оценивания в 2022 году, сообщает Деловая столица.

Свою позицию он высказал в комментарии к посту о предложении отменить ВНО на странице Минобразования в Facebook.

"Категорически против отмены ВНО как справедливого и проверенного временем механизма обеспечения равных прав доступа к высшему образованию. Время, формат и механизм проведения вступительной кампании, основой которой является ВНО, должны быть изменены в соответствии с условиями военного времени. Но полная отмена ВНО означает возврат коррупции во вступительную кампанию и тотальное обесценивание учебного труда ответственных выпускников" , — считает Горбачев.

Он пообещал подробно изложить свою точку зрения позже.