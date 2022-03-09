ОВА: Новолуганское из-за вражеских обстрелов осталось без газа и света

Российская армия из минометов обстреляла Новолуганское в Донецкой области﻿. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Деловая столица.

По его словам, обошлось без потерпевших и погибших. Впрочем, повреждены дома местных жителей. Из-за обстрела повреждения получили газопровод и линия электропередач. Поселок остался без газоснабжения и света.

Обстрелы продолжаются постоянно, поэтому коммунальщики не могут приступить к восстановительным работам.