ОВА: Новолуганское из-за вражеских обстрелов осталось без газа и света
Российская армия из минометов обстреляла Новолуганское в Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Деловая столица.
По его словам, обошлось без потерпевших и погибших. Впрочем, повреждены дома местных жителей. Из-за обстрела повреждения получили газопровод и линия электропередач. Поселок остался без газоснабжения и света.
Обстрелы продолжаются постоянно, поэтому коммунальщики не могут приступить к восстановительным работам.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к ремонту", — заметил Кириленко.