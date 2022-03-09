Белорусские банки отключат от SWIFT - глава ЕК

В ЕС заявили о новых ограничениях в отношении российских олигархов и представителей власти, а также – банковского сектора Беларуси. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, сообщает UBR.

Ограничения коснутся 160 физических лиц, а также банков РБ, которые вслед за российскими отключат от системы SWIFT.

В санкционный список попадут российские олигархи, а также члены Совета Федерации РФ. Она подчеркнула, что новые ограничения также затронут криптоактивы.

На сайте Еврокомиссии уточняется, что некоторые меры предпринимаются Брюсселем, чтобы не дать РФ обойти предыдущие санкции, в том числе через Беларусь.

В частности, речь идет об ограничении использования системы SWIFT рядом белорусских банков. В их числе Белагропромбанк, Банк "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь.

Кроме того, власти ЕС вводят запрет на ввоз в Беларусь банкнот евро и ограничивают финансовые потоки из РБ путем введения лимита на размещение депозитов со стороны белорусов в Европе (не более 100 тыс. евро). Также Евросоюз планирует запретить транзакции с Национальным банком Республики Беларусь.

Среди других ограничений – запрет на ввоз в Россию технологий морской навигации.