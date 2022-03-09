СБУ завладела секретным российским GPS-навигатором

Служба безопасности Украины получила секретный GPS-навигатор российских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба﻿ СБУ.

"На днях украинские воины разбомбили танковую группу врага и ее воздушное прикрытие, состоявшее из истребителей Су-30. В СБУ, среди прочего, попал секретный GPS-навигатор оккупантов. На устройстве – все данные передвижений и запланированные точки наступления захватчиков", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что данный навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, пытавшегося атаковать Николаев со стороны Константиновки.

"Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага", – сообщают в СБУ.

Более того, пресс-служба СБУ пишет, что украинские военные сбили российские Су-30, прикрывавшие захватническое наступление с воздуха.