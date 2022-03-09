СБУ завладела секретным российским GPS-навигатором
Служба безопасности Украины получила секретный GPS-навигатор российских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На днях украинские воины разбомбили танковую группу врага и ее воздушное прикрытие, состоявшее из истребителей Су-30. В СБУ, среди прочего, попал секретный GPS-навигатор оккупантов. На устройстве – все данные передвижений и запланированные точки наступления захватчиков", – пишет пресс-служба.
Отмечается, что данный навигатор принадлежал "элитному" 108-му десантно-штурмовому полку противника, пытавшегося атаковать Николаев со стороны Константиновки.
"Таким образом, украинская спецслужба получила доступ к планам российских оккупантов, что позволит действовать на опережение и эффективнее уничтожать врага", – сообщают в СБУ.
Более того, пресс-служба СБУ пишет, что украинские военные сбили российские Су-30, прикрывавшие захватническое наступление с воздуха.
"Эти «путинские асы» успешно прошли Сирию и безнаказанно бомбили там местное население. Впрочем, первый же вылет в Украину оказался последним для них. Теперь пленных ждут долгие разговоры со следователями и контрразведчиками СБУ, которые устанавливают всех причастных к войне. Каждый враг будет наказан!" – подытожили в спецслужбе Украины.