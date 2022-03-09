МАГАТЭ не видит критической угрозы на ЧАЭС

МАГАТЭ не видит критической угрозы на ЧАЭС

МАГАТЭ обеспокоена фактом отключения электроэнергии на Чернобыльской АЭС, но пока не видит критической угрозы. Об этом говорится в заявлении организации в среду, 9 марта, сообщает Корреспондент.

"Рафаэль Гросси говорит, что (это) событие нарушает ключевой принцип безопасности в обеспечении бесперебойного энергоснабжения; в этом случае МАГАТЭ не видит критического влияния на безопасность", – говорится в заявлении.

МАГАТЭ считает тепловую нагрузку бассейна выдержки отработавшего топлива и объем охлаждающей воды на Чернобыльской АЭС достаточными для эффективного отвода тепла без необходимости электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потеряло связь с удаленной передачей данных от систем контроля за соблюдением гарантий безопасности Чернобыльской АЭС. На сегодня объект находится под контролем россиян.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что резервные дизель-генераторы обеспечат питание станции и ее объектов в течение 48 часов, после чего "отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации".

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