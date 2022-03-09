В РФ признали участие срочников в войне в Украине

В Минобороны России признали участие военных срочной службы в войне с Украиной, сообщает Корреспондент.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении "специальной военной операции" на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России" , - заявляют в Минобороны РФ.

Попадание срочников в плен там объясняют тем, что на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение украинской диверсионной группы, в результате чего ряд военных, в том числе и срочной службы, были захвачены.

"В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих" , - говорится в сообщении.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что виновные в отправке срочников в Украину будут наказаны.