В РФ признали участие срочников в войне в Украине
В Минобороны России признали участие военных срочной службы в войне с Украиной, сообщает Корреспондент.
"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении "специальной военной операции" на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", - заявляют в Минобороны РФ.
Попадание срочников в плен там объясняют тем, что на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения, было совершено нападение украинской диверсионной группы, в результате чего ряд военных, в том числе и срочной службы, были захвачены.
"В настоящее время предпринимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих", - говорится в сообщении.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что виновные в отправке срочников в Украину будут наказаны.
"Путину было доложено о выполнении его указания, категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания", - сказал он.