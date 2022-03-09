Victoria’s Secret закрывает все свои магазины в РФ

Американская компания по производству женского белья Victoria’s Secret в среду, 9 марта, закрывает все свои магазины в России и приостанавливает интернет-продажи. Об этом говорится в заявлении компании, обнародованном на ее сайте, сообщает Корреспондент.

При этом сделанные ранее заказы будут доставлены. Напрямую о причинах приостановки работы Victoria's Secret не говорит.

Ранее о прекращении работы в России заявили магазины Nike, Mango, Н&M, Zara, Bershka, Pull and Bear, Reserved и другие. В стране приостановили работу и многие люксовые бренды: Gucci, Balenciaga, Dior и Chanel.

Также сегодня сообщалось, что Universal Music приостановила свою работу в России.