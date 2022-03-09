ФРГ препятствует отключению Сбербанка от SWIFT - Bloomberg

По данным Bloomberg, Германия является основным противником отключения от SWIFT Сбербанка. На этот банк приходится более половины розничных депозитов в России, сообщает Новое время.

Германия является ведущей державой, которая сопротивляется попыткам добавить ПАО Сбербанк в список российских финансовых учреждений, отрезанных от SWIFT.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на нескольких дипломатов, знакомых с этим вопросом и документы, с которыми ознакомилось издание.

Сбербанк исключили из первоначального списка банков, которые отключили от SWIFT в рамках решения о защите транзакций, связанных с энергетикой.

Германия неоднократно призывала к осторожности в отношении этого шага во время дипломатических встреч, которые состоялись в последние дни, пишет Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми ознакомилось издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности в отношении санкций, которые могут повлиять на энергетику.

Как отмечает издание, позиция Германии рискует привести к расколу в ключевом аспекте усилий союзников по наказанию Кремля за войну с Украиной.

Другие крупные западноевропейские правительства, включая Италию, поддержат отключение Сбербанка от SWIFT, если будет единая позиция, пишет Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата.

По словам другого европейского чиновника, техническая работа по Сбербанку и SWIFT продолжается.

Также Германия выразила обеспокоенность по поводу выдвинутых предложений об ограничении доступа к портам. В ФРГ утверждают, что эта мера может затронуть торговлю товарами, на которые не распространяются санкции.

Напомним, что 2 марта Евросоюз решил отключить от SWIFT попавшие под санкции российские банки. Это ВТБ, Россия, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.