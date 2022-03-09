Росгвардия захватила СИЗО в Херсоне и арестовывают людей - Денисова
В Херсоне российские оккупанты захватили следственный изолятор. Его переоборудуют для нужд подразделений Росгвардии, прибывших в город. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, сообщает Новое время.
По ее словам, персонал и содержавшихся вывезли из СИЗО еще до оккупации. Сейчас российские оккупанты обустраивают помещения для нужд подразделений Росгвардии, прибывших в город.
"В Херсоне и близлежащих населенных пунктах оккупанты пытаются ввести полицейский режим. Неправомерно арестованы уже более 400 граждан Украины за сопротивление властям захватчиков", — написала Денисова.
По предварительной информации СИЗО будет использоваться для размещения задержанных граждан Украины. По словам Денисовой, такие действия оккупантов нарушают Женевские конвенции.
9 марта российские оккупанты ввели в занятый ими Херсон подразделения Росгвардии, чтобы ввести административно-полицейский режим. Было задержано минимум 400 человек.