Украина готова обсуждать с РФ нейтральный статус - ОП

Украина готова обсуждать с Россией нейтральный статус, если дойдет до переговоров на самом высоком уровне. То есть, если Владимир Путин пойдет на встречу с Владимиром Зеленским. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время интервью в эфире немецкого телеканала ARD, сообщает Корреспондент.

По его словам, украинская сторона не собирается принимать никаких ультиматумов или идти на компромиссы по принципиальным вопросам.

"Но все остальное можно было бы дискутировать, например, как может выглядеть возможный нейтральный статус Украины… Нам нужны жесткие гарантии, чтобы не повторилась ситуация, причем не только для Украины. Людям в Германии должно быть понятно, что если Украина не остановит Россию и не остановится на границах Украины, она пойдет дальше" , - сказал Жовква.

Он отметил, что для проведения таких переговоров должны прекратиться боевые действия, а Россия должна вывести с украинской территории свои войска.

"Украина требует от соседей, в том числе и России, гарантий безопасности, чтобы сегодняшняя ситуация никогда не повторилась, а также чтобы не было больше нарушено договоренностей, как это произошло с Будапештским меморандумом" , - подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента.

По его словам, встречу на высшем уровне должны помочь организовать международные партнеры. Сейчас ведутся консультации по этому вопросу, в том числе и с канцлером Германии Олафом Шольцом.