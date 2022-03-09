Британия готовит поставки Украине зенитных ракет Starstreak
Великобритания рассматривает возможность передачи Украине пилотируемых переносных зенитных ракет Starstreak. Об этом заявил британский министр обороны Бэн Уоллес, сообщает Корреспондент.
"Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонительного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", - сказал Уоллес.
Он обратил внимание на необходимость увеличить поставки в Украину пайков, медоборудования и другой нелетальной военной помощи.
Ранее новые поставки оружия в Украину анонсировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.