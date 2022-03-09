СБУ: армия РФ испытывает большие проблемы с обеспечением

Служба безопасности Украины получила данные о том, что у российской армии начались большие проблемы с обеспечением﻿. Об этом информирует пресс-центр спецслужбы, сообщает Деловая столица.

На пленках, которые перехватила украинская Служба безопасности, слышно, как путинский захватчик жалуется своей жене, что об оккупантах забыло руководство.

"И это при том, что его рота – это подразделение обеспечения. То есть ее основная задача – поставлять ресурсы другим российским оккупантам, ушедшим вглубь территории Украины" , — отметили в СБУ.

В Службе безопасности говорят – враг деморализован, солдаты начинают пьянствовать.

В то же время оккупанты нападают на украинских крестьян и заправки, пытаясь получить хоть какое-то обеспечение. Правда, не всегда успешно, потому что получают достойный отпор от наших защитников.

Кроме того, журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat заявил, что логистика – это самое слабое место российской армии во время полномасштабного вторжения в Украину.