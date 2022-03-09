Эвакуация жителей Бучи и Гостомеля сорвана - горсовет
Российские военные не позволяют эвакуировать людей из пригородов Киева - Бучи и Гостомеля. Об этом в среду заявила пресс-служба горсовета Бучи, сообщает Корреспондент.
"Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными", - говорится в заявлении.
При этом отмечается, что из Ворзеля эвакуация продолжается: водители совершили уже второй спасательный круг и перевозят жителей в Киев.
О возможности эвакуации в ближайшие дни обещали оперативно сообщать.
Ранее сообщалось, что из Бучи отправились 50 автобусов с людьми, но оккупанты вопреки договоренностям заблокировали их в Стоянке.