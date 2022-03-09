Эвакуация жителей Бучи и Гостомеля сорвана - горсовет

Российские военные не позволяют эвакуировать людей из пригородов Киева - Бучи и Гостомеля. Об этом в среду заявила пресс-служба горсовета Бучи, сообщает Корреспондент.

"Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными" , - говорится в заявлении﻿.

При этом отмечается, что из Ворзеля эвакуация продолжается: водители совершили уже второй спасательный круг и перевозят жителей в Киев.

О возможности эвакуации в ближайшие дни обещали оперативно сообщать.

Ранее сообщалось, что из Бучи отправились 50 автобусов с людьми, но оккупанты вопреки договоренностям заблокировали их в Стоянке.