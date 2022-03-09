Польский сейм принял резолюцию о евроинтеграции Украины
Парламент Польши принял резолюцию о европейских устремлениях Украины. Об этом информировала Верховная Рада, сообщает Корреспондент.
"Сенат Республики Польша единогласно принял постановление о европейских устремлениях Украины", - говорится в сообщении украинского парламента в Telegram.
Зампредседятеля Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что в резолюции Польша приглашает всех членов ЕС солидарно поддержать евроинтеграцию Украины.
"Украинское общество несомненно доказало, что готово быть частью объединенной Европы и готово кровью платить за преданность европейским ценностям. Украинские воины, защищая границы своей страны, защищают всю Европу", - говорится в польском документе.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о вступлении в ЕС на пятый день после начала российского вторжения. Он попросил блок разрешить Украине немедленно обрести членство в соответствии со специальной процедурой. В тот же день ЕС официально приступил к процедуре рассмотрения заявки Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что вступление в Евросоюз требует глубоких трансформационных процессов, которые нельзя провести за несколько месяцев.