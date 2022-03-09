Зеленский обсудил с главой ЕК членство Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефона разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Стороны затронули вопросы членства нашей страны в ЕС, санкции против Российской Федерации и обеспечение действенных гуманитарных коридоров, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Продолжаю диалог с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн. Поблагодарил за очередной санкционный пакет против российского агрессора. Были единодушны относительно необходимости обеспечения действенных гуманитарных коридоров для гражданских. Затронул ключевой для Украины вопрос членства в ЕС" , - пишет Зеленский в Twitter.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на поддержку со стороны стран-участников Европейского Союза относительно своего членства в ЕС на саммит в Версале 11 марта.