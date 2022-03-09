Кулеба потребовал самолеты для Украины после бомбардировки мариупольского роддома

Кулеба потребовал самолеты для Украины после бомбардировки мариупольского роддома

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров предоставить Украине самолеты после авиаудара российских захватчиков по роддому в Мариуполе, сообщает Укринформ.

«Ужаснейший военный грех в Мариуполе. Российская авиация нанесла удар по больнице и роддому. Мы могли бы остановить это варварство, защитив наше небо. Ради человечества предоставьте нам самолеты сейчас! Жизни уничтожаются, а это снова и снова рассматривается», – заявил глава украинской дипломатии в Твиттере﻿.

Как сообщалось, в среду в Мариуполе агрессор уничтожил во время авианалета роддом в центре города, больницу, детское отделение и терапию. На месте падения авиабомбы осталась воронка с диаметром свыше 10 метров.

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