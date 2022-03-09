Кулеба потребовал самолеты для Украины после бомбардировки мариупольского роддома

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международных партнеров предоставить Украине самолеты после авиаудара российских захватчиков по роддому в Мариуполе, сообщает Укринформ.

«Ужаснейший военный грех в Мариуполе. Российская авиация нанесла удар по больнице и роддому. Мы могли бы остановить это варварство, защитив наше небо. Ради человечества предоставьте нам самолеты сейчас! Жизни уничтожаются, а это снова и снова рассматривается» , – заявил глава украинской дипломатии в Твиттере﻿.

Как сообщалось, в среду в Мариуполе агрессор уничтожил во время авианалета роддом в центре города, больницу, детское отделение и терапию. На месте падения авиабомбы осталась воронка с диаметром свыше 10 метров.