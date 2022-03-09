Харьковская ОВА: эвакуация из Изюма сорвана из-за вражеских обстрелов

Эвакуация людей из города Изюм Харьковской области фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной.﻿ Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

«Эвакуация людей из Изюма фактически сорвана из-за несоблюдения условий российской стороной. Весь день продолжаются обстрелы. Десятки автобусов, выехавших за жителями, так и не попали в город. Только 6 единиц транспорта эвакуировали около 250 человек», – заявил Синегубов Телеграме.

По его словам, также не попал в город гуманитарный конвой с продуктами, водой, теплой одеждой и другим самым необходимым.

Глава ОВА заявил, что город практически уничтожен.

«Отсутствует электричество, газ, тепло, вода. В Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Все находятся в укрытиях. Местные власти ездили по укрытиям, чтобы известить людей об эвакуации» , – добавил он.

По предварительным данным, более 5 тыс. человек нуждаются в эвакуации.