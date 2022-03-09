Россию и Беларусь исключили из ОЭСР

В ответ на широкомасштабную агрессию россии против Украины Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) решил немедленно прекратить участие России и Беларуси в структурах ОЭСР, сообщает Укринформ.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на официальное заявление, обнародованное от имени генерального секретаря ОЭСР.

Совет ОЭСР продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Также члены Организации поручили генеральному секретарю разработать предложения относительно дальнейшего усиления поддержки демократически избранного правительства Украины, включая меры по поддержанию и восстановлению украинской экономики.

Ранее Организация экономического сотрудничества и развития приняла решение об усилении поддержки Украины и прекращении переговоров о членстве РФ. Совет ОЭСР решил официально прекратить процесс вступления России, который был заморожен в 2014 году. Также Совет обратился к генеральному секретарю Матиасу Корману с просьбой закрыть московский офис ОЭСР и прекратить участие России во всех мероприятиях, которые организовывает Организация. Кроме того, Совет попросил генсекретаря не заключать с Россией никаких новых соглашений о добровольных взносах и остановить какие-либо проекты, которые планировалось финансировать за счет взносов РФ.

Организация экономического сотрудничества и развития объединяет 37 наиболее экономически развитых стран мира. Это – большинство государств Европейского Союза, США, Австралия, Швейцария, Норвегия, Южная Корея, Япония и другие. Цель – координация экономической политики ведущих государств и согласование программ помощи развивающимся странам.