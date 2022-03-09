Названо число пострадавших при авиаударе по роддому в Мариуполе

В Мариуполе в результате российского авиаудара по роддому сейчас подтверждено, что пострадали 17 медиков и одна роженица.﻿ Об этом во время телемарафона сказал руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает Укринформ.

"Сегодня бои продолжают идти по всем направлениям Мариуполя, в том числе по маршруту, который был согласован для режима тишины. Ну, а тот цинизм с роженицами и роддомом, который обладминистрация и городские власти отстроили, вы все видели. Сейчас подтверждены 17 пострадавших из персонала и роженица, среди детей пока, слава Богу, ноль подтверждений, и надеюсь, что это так и останется" , - заявил Кириленко.

Он добавил, что все видят цену ведущимся договоренностям, которые подтверждает РФ, и отметил, что авиаудар по роддому был совершен также во время режима тишины, который россияне подтвердили для гуманитарных коридоров.