Россияне обстреляли людей, которые пытались выйти из Чернигова - мэр Корюковки

Российские военные обстреляли людей, которые пытались пешком покинуть Чернигов, есть раненые и погибшие.﻿ Об этом заявил мэр Корюковки Черниговской области Ратан Ахмедов, сообщает Укринформ.

"Сегодня орки обстреляли мирных жителей (преимущественно женщины с детьми), которые пешком выходили из Чернигова. Есть погибшие и раненые, есть и потери среди наших земляков. Погиб юноша, который с матерью направлялся в Корюковку" , - написал Ахмедов в Фейсбуке.