Генпрокуратура: некоторые полицейские Луганщины перешли на сторону РФ

Одиннадцать представителей правоохранительных органов Луганской области в условиях военного положения изменили государству и перешли на сторону России. Об этом заявили в Офисе Генпрокурора, сообщает Корреспондент.

"Прокуроры Луганской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной измены (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 УК Украины)" , - сказано в заявлении Офиса Генпрокурора.﻿

Отмечается, что в их числе исполняющий обязанности начальника одного из районных отделов полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

Досудебное расследование осуществляется следователями Краматорска.