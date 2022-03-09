Генштаб ВСУ: российские военные деморализованы
Российские оккупанты деморализованы, их психологическое состояние стремительно ухудшается. В то же время украинские защитники продолжают оборонные операции, а также местами наступательные, прикрывают госграницу и Киев. Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что украинские военные продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.
На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.
Отмечается, что группировка сил обороны продолжает вести операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.
На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.
На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.
Город Чернигов держит стойкую оборону.
Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.
"Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.
При этом сами российские оккупанты, по данным Генштаба, деморализованы, а их психологическое состояние стремительно ухудшается.
Кроме того, стало известно о внутреннем анонимном опросе белорусских военных, который был проведен накануне относительно их готовности принять участие в боевых действиях в Украине на стороне России. Результаты опроса, по данным Генштаба ВСУ, показали, что подавляющее большинство белорусских военных к этому относятся отрицательно.