Генштаб ВСУ: российские военные деморализованы

Российские оккупанты деморализованы, их психологическое состояние стремительно ухудшается. В то же время украинские защитники продолжают оборонные операции, а также местами наступательные, прикрывают госграницу и Киев. Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что украинские военные продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

Отмечается, что группировка сил обороны продолжает вести операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе населенных пунктов Бородянка и Макаров во время наступательных действий подразделений ВС Украины противник понес значительные потери.

Город Чернигов держит стойкую оборону.

Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.

"Российские военные преступники нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру" , - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

При этом сами российские оккупанты, по данным Генштаба, деморализованы, а их психологическое состояние стремительно ухудшается.

Кроме того, стало известно о внутреннем анонимном опросе белорусских военных, который был проведен накануне относительно их готовности принять участие в боевых действиях в Украине на стороне России. Результаты опроса, по данным Генштаба ВСУ, показали, что подавляющее большинство белорусских военных к этому относятся отрицательно.