Энергоатом оценил обстановку на обесточенной ЧАЭС
Поддержание достаточной холодной температуры на Чернобыльской атомной электростанции после отключения оккупационными войсками возможно еще около семи суток. Об этом заявил глава госкомпании Энергоатом Петр Котин в интервью ЭП, сообщает Корреспондент.
"Работа хранилища предполагает форс-мажорные случаи. Теперь все будет зависеть от температуры окружающей среды. Сейчас достаточно прохладно, и в таких условиях охлаждение может работать около семи суток без тяжелых последствий", - рассказал Котин.
На данный момент топлива хватает на десять суток: трое суток - для ядерных энергоблоков, и еще семь суток - дополнительно для ликвидации обесточивания.
Однако глава Энергоатома уточнил, что дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и снимают угрозу.
"Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период найти источник питания, то ситуация будет под контролем", - пояснил Котин.