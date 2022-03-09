Генштаб: терроборона Сумской области разбила технику РФ

В Сумской области бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов.﻿﻿ Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.

"Сумская область. Воины Территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населённых пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет" , - информирует Генштаб в Фейсбуке﻿.