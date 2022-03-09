Генштаб: терроборона Сумской области разбила технику РФ
В Сумской области бойцы теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов. Об этом заявил Генштаб ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Сумская область. Воины Территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населённых пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет", - информирует Генштаб в Фейсбуке.