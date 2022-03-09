По Житомиру нанесен вражеский авиаудар, повреждена котельная - мэр

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что российские оккупанты снова нанесли авиаудар по городу, в результате повреждены котельная, выбиты стекла в двух больницах и разрушен жилой дом, сообщает Новое время.

В своем Facebook Сухомлин рассказал, что в больницах никто не пострадал — все были в укрытиях. Мэр также сказал, что после повреждения котельной, возможно, придется отключить ТЭЦ, которая обеспечивает отоплением часть города.

По его словам, в темное время суток в Житомире теперь будут отключать уличное освещение.

«Держимся! Враг понимает, что проигрывает, что сдает позиции. Украина обязательно победит! Я вами всеми горжусь!» , — добавил он.

Накануне россияне нанесли удар по общежитию в Житомире, в результате погиб один человек, двое пострадали.