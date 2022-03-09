У сбитых летчиков РФ не раскрываются парашюты - ГУР

У сбитых над Украиной российских летчиков часто не раскрываются парашюты. Украинские разведчики сомневаются в желании российского военно-политического командования сохранить жизнь своих военных.﻿ Об этом пишет Главное управление разведки Министерства обороны Украины, сообщает Сегодня.

"На днях украинской системой ПВО был сбит российский самолет Су-27. Вражеский летчик катапультировался, но погиб" , – говорится в заявлении в Facebook.

Этот случай имеет свою особенность и пополнил статистику сбитых асов Путина, у которых после катапультирования не раскрылся парашют.

"Сейчас проводится детальное изучение обломков этого и ранее сбитых самолетов российских фашистов, из предварительных результатов следует, что одной из причин несрабатывания парашюта может быть его умышленная неправильная укладка перед вылетом" , – написали в Минобороны.

Украинские разведчики предполагают, что российское руководство сознательно пошло на такой шаг. Главный мотив – не допустить публичных свидетельств армейцев РФ о военных преступлениях против мирных жителей Украины.

В Минобороны добавили, что каждый из российских летчиков, совершающих боевые вылеты в украинское небо, убивает украинских женщин и детей, разрушает 500-килограммовыми бомбами и ракетами украинские города с тысячелетней историей, по международным канонам – военный преступник, который будет осужден на большой срок.