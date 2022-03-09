ОВА Харькова: ВСУ отбили Дергачи и полностью контролируют территорию
Вооруженные силы Украины выгнали российских захватчиков из Дергачей Харьковской области и полностью контролируют территорию. Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.
«Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля», - заявил Синегубов в Телеграме.
Также он подчеркнул, что украинские военные потери не понесли.
«Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным силам Украины», – заявил председатель ОВА.