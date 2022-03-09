ОВА Харькова: ВСУ отбили Дергачи и полностью контролируют территорию

Вооруженные силы Украины выгнали российских захватчиков из Дергачей Харьковской области и полностью контролируют территорию.﻿ Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

«Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля» , - заявил Синегубов в Телеграме.

Также он подчеркнул, что украинские военные потери не понесли.