ОВА Харькова: ВСУ отбили Дергачи и полностью контролируют территорию

ОВА Харькова: ВСУ отбили Дергачи и полностью контролируют территорию

Вооруженные силы Украины выгнали российских захватчиков из Дергачей Харьковской области и полностью контролируют территорию.﻿ Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

«Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага – 2 танка и 2 бронированных автомобиля», - заявил Синегубов в Телеграме.

Также он подчеркнул, что украинские военные потери не понесли.

«Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным силам Украины», – заявил председатель ОВА.
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