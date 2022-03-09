Кулеба прибыл в Анталию на переговоры с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию. Там у него завтра запланирована встреча с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу прекращения войны в Украине.﻿ Об этом сообщил представитель МИД Украины Олега Николенко, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

"По приглашению министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Дмитрий Кулеба прибыл в Анталью для переговоров о прекращении Россией боевых действий и войны против Украины" , - заявил﻿ представитель министерства.

Переговоры Кулебы и Лаврова пройдут в четверг, 10 марта.