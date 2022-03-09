Кабмин анонсировал компенсацию за потерю жилья из-за войны

В приложении Дія скоро можно будет сообщить о поврежденном и уничтоженном имуществе и подать заявку на компенсацию. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время обращения 9 марта, сообщает Новое время.

Регистрировать информацию о поврежденном имуществе украинцев начнут примерно через неделю.