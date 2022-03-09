Кабмин анонсировал компенсацию за потерю жилья из-за войны
В приложении Дія скоро можно будет сообщить о поврежденном и уничтоженном имуществе и подать заявку на компенсацию. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время обращения 9 марта, сообщает Новое время.
Регистрировать информацию о поврежденном имуществе украинцев начнут примерно через неделю.
"Каждый, кто остался без крова, каждый, чей дом или квартира были уничтожены оккупантом, сможет оставить заявку на компенсацию в Дії. Мы создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг", — пообещал Шмыгаль.