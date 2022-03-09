"Они в отчаянии": Данилов оценил обстановку в российской армии

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что у Украины есть четкое понимание планов врага. ﻿Об этом он сказал в эфире украинских телеканалов, сообщает Укринформ.

«У нас сегодня есть четкое понимание, какие планы сейчас есть у врага. Они несколько изменились с начала войны, которую они желали совершить за 2-3 дня и пройти маршем по Крещатику. Этого никогда не будет. Более того, у них сейчас другая тактика. У них сменилось руководство, было снято порядка восьми генералов со своих должностей, потому что те не выполнили своих задач. Назначены новые. Мы четко понимаем, что сейчас происходит в России. Более того, могу сказать, что они в отчаянии» , – сказал Данилов.

Он добавил, что, по прогнозам разведки США, победа в войне будет за Украиной.