Зеленский: Авиабомба на роддом - это геноцид украинцев

В среду, 9 марта, российские военные попали авиабомбой в роддом в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это окончательным доказательством того, что происходит геноцид украинцев, сообщает РБК-Украина.

"Убитые люди. Убитые дети. Авиабомба - на роддом. Это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев" , - сказал Зеленский.

Также он обратился в Европу. По его словам, европейцы должны ужесточать санкции против России, чтобы у агрессора больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.