Федоров: Украина получила уже вторую партию станций Starlink

В Украину прибыла вторая партия оборудования Starlink от Илона Маска для спутникового интернета, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Украина и все украинцы мужественно держатся как единая семья. Однако, в такие трудные времена украинцы нуждаются в дополнительном вдохновении, чтобы оставаться устойчивыми и сильными.

Отмечается, что Украина получила уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink.

"И лично меня вдохновляет, что такой человек как Илон Маск придерживается своего слова, стремительно реагирует и поддерживает Украину. Сегодня мы получили уже вторую, значительно большую, партию станций Starlink, которые помогают нашим военным и поддерживают работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике" , - заявил Федоров.