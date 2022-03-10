МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС
Вслед за Чернобыльской АЭС появились новые проблемы и с Запорожской атомной станцией, которую тоже захватили российские оккупанты. Системы мониторинга ядерных материалов ЗАЭС перестали передавать данные в МАГАТЭ, сообщает РБК-Украина.
Связь со станцией потеряна.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что обеспокоен потерей связи, поскольку на объектах находится много отработанного или свежего ядерного топлива и ядерного материала других типов. Причину сбоя в передаче данных пока не установили.
Гросси объяснил, что с помощью системы передачи данным МАГАТЭ ведет контроль за ядерным материалом и деятельностью на этих объектах, не привлекая инспекторов.